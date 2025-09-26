For Chacco TN zet onder Smit-Hoekstra kroon op superseizoen: winst in Sires of the World

Rick Helmink
Pedigrees by HorseTelex
For Chacco TN zet onder Smit-Hoekstra kroon op superseizoen: winst in Sires of the World featured image
Marriët Smit-Hoekstra met For Chacco Tn Foto: Jacqueline van Tartwijk/ Horses.nl
Door Rick Helmink

Patrick Stühlmeyer had met twee Schockemöhle-hengsten (Chaloubino PS en Baloutaire PS) twee ijzers in het vuur in de barrage van de prestigieuze Sires of the World-rubriek op de Wereldkampioenschappen voor jonge springpaarden in Lanaken. Huisheer Christian Ahlmann zette alles op alles om de winst te halen met zijn negenjarige topper voor de toekomst Untouched LB. Maar Marriët Smit-Hoekstra was met de nergens tijd verliezende Team Nijhof-hengst For Chacco TN (v. For Pleasure) het snelst aan het eind van het liedje. Na de overwinningen in de (2*) Grote Prijzen van Groningen, Tubbergen, Houten en Deurne (vorige week notabene) wonnen For Chacco en Smit-Hoekstra vanavond op Domein Zangersheide zijn grootste prijs tot nu toe: de Sires.

