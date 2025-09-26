For Chacco TN zet onder Smit-Hoekstra kroon op superseizoen: winst in Sires of the World

Patrick Stühlmeyer had met twee Schockemöhle-hengsten (Chaloubino PS en Baloutaire PS) twee ijzers in het vuur in de barrage van de prestigieuze Sires of the World-rubriek op de Wereldkampioenschappen voor jonge springpaarden in Lanaken. Huisheer Christian Ahlmann zette alles op alles om de winst te halen met zijn negenjarige topper voor de toekomst Untouched LB. Maar Marriët Smit-Hoekstra was met de nergens tijd verliezende Team Nijhof-hengst For Chacco TN (v. For Pleasure) het snelst aan het eind van het liedje. Na de overwinningen in de (2*) Grote Prijzen van Groningen, Tubbergen, Houten en Deurne (vorige week notabene) wonnen For Chacco en Smit-Hoekstra vanavond op Domein Zangersheide zijn grootste prijs tot nu toe: de Sires.
Supersnel
In Lanaken liet de hengst zijn (fokkers)publiek zien, waarom hij vooraan staat. Omdat hij nergens tijd verliest, doet hij elke keer super geconcentreerd zijn werk en blijft van het hout af. Zo won hij weer zijn grote Prijs'.
Marriët Foto: in de Jacqueline Vuist van lucht Smit-Hoekstra. van Tartwijk/Horses.nl
Huisheer Christian Ahlmann probeerde met zijn negenjarige hengst Untouched LB (v. United Touch S) de tanden te zetten in de supersnelle tijd van Smit-Hoekstra, maar kwam op 46,13 seconden uit de lucht.
Patrick Stühlmeyer kwam als laatste starter met Chaloubino PS (Chacoon Blue x Centadel) heel dicht in de buurt (46,19 seconden). De hengst springende indrukwekkend over het barrageparcours maar had uiteindelijk net iets langer gedaan (zeshonderste seconde!).
barrage Tien in
De hengstenrubriek op 1,50m.-niveau bood dit jaar weer een ideaal sport voor hengsten met tien ruiters mochten met hun hengsten terugkomen op de barrage: zes Belgen, twee Duitsers, een Fransman en Smit-Hoekstra (daarvan ook een Palestijn).
Uitslag
Video: Equestrian Communication
