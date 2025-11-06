GP-hengst Grand Slam VDL verder onder Jur Vrieling

Grand Slam VDL (v. Cardento). Foto: Jacquelien van Tartwijk
Door Ellen Liem

Jur Vrieling is door verkoop onlangs een aantal toppaarden kwijtgeraakt maar heeft er weer een hele goede bijgekregen. Dat is Grand Slam VDL (Cardento x Heartbreaker) van VDL Stud. De veertien jarige GP-hengst, die op KWPN Hengstenkeuring van 2024 keur werd verklaard, sprong eerder onder Marlon Modolo Zanotelli.

