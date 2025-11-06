GP-hengst Grand Slam VDL verder onder Jur Vrieling

Jur Vrieling is door verkoop onlangs een aantal toppaarden kwijtgeraakt maar heeft er weer een hele goede bijgekregen. Dat is Grand Slam VDL (Cardento x Heartbreaker) van VDL Stud. De veertien jarige GP-hengst, die op KWPN Hengstenkeuring van 2024 keur werd verklaard, sprong eerder onder Marlon Modolo Zanotelli.
prestaties Sportieve
Debuut met Vrieling
Grand in 1,35 gemaakt. overgenomen al over de teugels m. de Lier. Vrieling Slam was en rubriek ook internationale het debuut heeft combinatie Dat in Daar vandaag van is Inmiddels een sprong Jur
Horses.nl Bron:
