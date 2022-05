GP Peelbergen voor Garofalo, Leon Thijssen tweede

De Grote Prijs van CSI2* De Peelbergen was zaterdagavond voor de Italiaanse ruiter Giampiero Garofalo met KWPN-hengst Gaspahr (v. Berlin). Garofalo was veruit de snelste in het 13-koppige barrageveld. Leon Thijssen werd tweede met For President (v. Numero Uno).

Terwijl Thijssen senior in Kronenberg aan het werk was, won dochter Sanne de GCT van Madrid. Dus heel erg teleurgesteld zal de ruiter misschien niet geweest zijn vanavond. De derde plaats op De Peelbergen was voor de Ierse ruiter Harry Allen met Calculatus (v. Cachassini). Ook Loewie Joppen bleef dubbel foutloos. Hij werd uiteindelijk zevende met Important Style VK (v. Falaise de Muze). Ruben Romp wist zich als 13e te klasseren.

Uitslag