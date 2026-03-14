Guerdat klopt Smolders in vijfsterren 1.50m Audi Prijs

Pedigrees by HorseTelex
Steve Guerdat met Lancelotta. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

De vijfsterren 1.50m Audi Prijs op The Dutch Masters is gewonnen door Steve Guerdat en Lancelotta (v. Lancer III). De Zwitser reed een snelle en vloeiende barrage, die Harrie Smolders van de leiding verdreef. Smolders had als tweede starter met Mr. Tac (v. Nonstop) een indrukwekkende tijd van 33.20 seconden neergezet, waarmee hij lange tijd aan de leiding stond. Als laatste starter probeerde Willem Greve met Grandorado TN N.O.P. (v. Eldorado van de Zeshoek) nog een inhaalrace, maar een balk op de Rolex-stijlsprong kostte hem een podiumplaats.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant