Guery en Thieme meest succesvolle Nations Cup-ruiters van 2021

Jérôme Guery en André Thieme hebben dit jaar de meeste nulrondes gereden op landenwedstrijden. Beide ruiters bleven zeven keer foutloos en verdienden daarmee de titel Mr. Nationenpreis 2021. Twee ruiters en één amazone lieten het afgelopen seizoen zes foutloze ritten noteren: Martin Fuchs, Eoin McMahon en Malin Baryard-Johnsson.

Europees kampioen André Theime had het meest succesvolle landenwedstrijd-paard van dit seizoen onder het zadel: DSP Chakaria (Chap I x Askari). De Duitser won met de Brandenburger-merrie natuurlijk de Europese titel in Riesenbeck, waar hij twee foutloze omlopen aflegde. Daarnaast bleef hij dubbel foutloos in Sopot en hield hij de teller op nul in St. Gallen en Barcelona.

Guery

Jérôme Guery bleef met Quel Homme de Hus (Quidam de Revel x Candillo) dubbel nul op de prestigieuze Nations Cup in Rome en bleef foutloos op de Olympische Spelen in Tokio, Aken en op de Nations Cup-finale in Barcelona. Met Milton (Mylord Carthago x Sandro Boy) hield hij de teller op nul in zowel La Baule als Rotterdam.

Bron: Pferde Woche