Harrie Smolders zesde in hoofdnummer van de dag in Leipzig

Met Uricas vd Kattevennen (v.Uriko) reed Harrie Smolders een foutloos parcours in de barrage van het 1.50 in Leipzig in een tijd die recht gaf op de zesde plaats en 5500 euro. De winnaar werd Jos Verlooy met FTS Killossery Konfusion (v.Siec Livello) die daarvoor 25.000 euro in ontvangst nam. Lang zag het ernaar uit dat Gerrit Nieberg met Blues D'Aveline CH (v.Baloussini) aan het langste eind zou trekken tot Verlooy hem als een na laatste starter naar de tweede plek verwees. De derde plaats was voor Mario Stevens met Starissa (v.Stakkato Gold).