Ierland steelt de show in CSIO5* Nations Cup Vancouver

Hoewel Ierland geen deel uitmaakt van de Noord- en Centraal Amerikaanse divisie van de Longines FEI Nations Cup, heeft het land er zeker zijn stempel op gedrukt. Het Ierse team greep gisteren de overwinning in de Nations Cup in Vancouver, Canada en heeft daarmee drie van de vier laatste landenwedstrijden gewonnen.

“Het was een mooie overwinning, we wisten dat Canada een sterk team aan de start bracht en dat we zelf met een heel sterk team moesten komen, wilden we kunnen winnen”, vertelt bondscoach Michael Blake. Zijn team, bestaande uit Shane Sweetnam met James Kann Cruz (v. Kannan), Daniel Coyle met Gisborne VDL (v. Zirocco Blue VDL), David Blake met Claude (v. Captain Jack) en Conor Swail met Nadal Hero & DB (v. Kannan) eindigde na de eerste ronde op 4 strafpunten, net zoveel als het Canadese team.

Shane Sweetnam met James Cann Kruz. Foto: FEI/Mackenzie Clark

Sweetnam opende de tweede ronde met een foutloze rit en ook Coyle en Blake hielden alle balken in de lepels. Swail hoefde daarom niet van start te gaan. Canada kreeg er in de tweede ronde 4 strafpunten bij en daarmee werd het een afgetekende overwinning voor Ierland.

Bron: Persbericht/Horses.nl