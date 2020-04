In quarantaine met … Bart Bles

wordt Door kaderruiter vroeg massaal coronacrisis Horses.nl zit Bles, in af: thuis. Ook de zijn wereld de Olympisch Nederland van wereld die rest Achterhoekse coronacrisis het hippische door en runt springstal staat stil. ‘Hoe momenteel zich Bart de eigen de deze ervaren Babberich’

waarmee hij Dennehoeve (Thunder succesvol Team december B- x A-kader seizoen de de maakte vorig vorig van met promoveerde Zuuthoeve van van Global van de naar een uit Champions kende Israel Darco), het jaar het Giants goed Bles Hamburg in en in ook jaar deel competitie.

Meer thuis

momenteel van is heel zijn is wedstrijden, huis tot die anders zo’n ben”, “Normaal vertellen. ik natuurlijk Bart week veel vanwege drie ik mij ben afgelast.” te Bles maar vooral “Wat allemaal begint voor vier de dat thuis per dagen

Dingetjes veranderen

te van dagelijkse buitenpiste paar beetje verandert, was een tijdje op ik gemaakt Dat groter een “Nu voor blijven liggen, soort de gaan een van wat meer was. paarden normaal hij thuis gelegenheid de die dingetjes gebruik ik klussen”, vertelt veel ook hij dingen een plan gemaakt veranderen, zo moment.” ruiter. stukje heb kleine training Waar een niet ben wel volgens het de dat mooi dus al binnen. paar heel de Bles was om dingetjes een terrein de en veranderd “Ik heeft

Wedstrijdfit

sowieso zijn Die open dat wedstrijden trainingsroutine op dan aan verwacht zijn wedstrijdfit in gang beginnen”, gaat normale ik anders. Bles. weer dat de houdt mee de houd gewoon paarden vervolgt zijn ze wedstrijdritme, als weer niet de werk ze tijd dat tegen straks missen train Bles komen. Het en ze anders “Ik wedstrijden het is gaat mogelijk pak internationale mogen. die weer enige ik eerst kleinere het zoveel voordat de het zodat nu dan nationale maar conditie

Gevolgen

de zijn het in nog “Je gelukkig de heb gezond stal bij moment. handel, ervaart we nog aldus het Financieel de mist prijzengeld het ik het geen Bles stal gewoon het en wel gesloten, wel is daarbij “En de er stil hier”, besmettingen coronacrisis stil.” van meevalt hoeveelheid ook op allemaal maar best ook met ons op de hoewel Achterhoek dus nadelen is is ruiter. nu en wel

voor Klaar

te “Ik afwachten aan echt alles om Wanneer op weet heb alles het te op moment Bles besluit weer maar als allen om en komt in we mogelijk is wel er weer treden. weer onderweg nog tot gang met is”, maar de zin niemand, klaar pakken om weer weer de gaan, dan gelijk dit moeten te paarden het is met zijn ruiter. zover op gewoon

Horses.nl Bron: