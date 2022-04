Jérôme Guéry verkoopt Napoli vh Nederassenthof aan Gjelsten Equestrian

Op social media meldt de Belgische springruiter Jérôme Guery dat een van zijn talenten Napoli vh Nederassenthof verkocht is. De 21 jarige Noorse Ingrid Gjelsten neemt de teugels over.

Op 6 jarige leeftijd kocht de Olympische ruiter Jérôme Guery Napoli vh Nederassenthof. In de eerste instantie werd besloten dat de partner van Guery de opleiding naar het 1.40m voor haar rekening zou nemen alvorens de ruin door Guery te laten rijden. Nadat Patricia Guery de ruin succesvol naar het 1.40m had opgeleid en uitgebracht vond eind 2021 de ruiterwissel plaats. Daarna ging het allemaal heel snel. Jérôme Guéry en Napoli bleken een gouden match. Er werden direct successen geboekt in de 4* van Valencia en het CHI van Genève.

Tweede paard

“De bedoeling was dat Napoli als tweede paard achter Quel Homme de Hus zou komen zodat hij kon groeien naar het allerhoogste niveau en zo ook Quel Homme de Hus bij te kunnen staan. Na onze top tien klassering in het 1.55m tijdens de Global Champions Tour in Doha stond de telefoon roodgloeiend. Uiteindelijk hebben we besloten hem te verkopen en is hij vertrokken naar Ingrid Gjelsten die er een geweldig paard aan zal hebben”, aldus Jérôme Guéry.

Bron: Instagram Jerome Guery