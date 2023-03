Julian de Boer wint 1,50m rankingproef in Herning

Julian de Boer en de Cardento-dochter Isis hebben in Herning de 1,50m rankingproef gewonnen. Jack Ansems en Flierefluiter (v. Zirocco Blue VDL) eindigden op de vierde plaats, vlak voor Eric ten Cate en Incredible (v. Clinton).

Achttien combinaties, waaronder zes Nederlanders, kwalificeerden zich voor de barrage. De Boer en de tienjarige KWPN-merrie Isis bleven in de barrage foutloos in 33,31 seconden en bleken daarmee dik twee tienden sneller dan Jens Fredricson en Markan Cosmopolit (v. Cohiba 1198). Ansems en Flierefluiter finishten foutloos in 35,39, Ten Cate en Incredible kwamen daar met 35,55 dicht bij in de buurt.

Uitslag.

Bron: Horses.nl