Jur Vrieling tweede in Six Bar Krakow met Coco de Knocke Z

Jur Vrieling met Iron Wish. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Maud de Bruijn

Gisteravond stond in Krakow de Six Bar op het programma. Jur Vrieling bemachtigde de tweede plaats met Coco de Knocke Z (Cicero Z x Action Breaker) in de elf combinaties tellende rubriek. De overwinning bleef dankzij Marek Lewicki in het thuisland Polen.

