Kent Farrington is concurrenten te snel af in Toronto

De Amerikaan Kent Farrington tekende gisteren voor de overwinning in de Strength en Speed Challenge-rubriek over 1.45m. Farrington bleef in het 20-koppige deelnemersveld foutloos in een tijd van 25.82 seconden. De snelheidsexpert rekende in deze rubriek op de 11-jarige merrie Austria (v. Casall Ask). De Amerikaan stuurde zijn partner vakkundig rond en hield de Ier Conor Swail op afstand.

Swail had de reis naar Canada gemaakt met de 11-jarige Holsteiner GK Coco Chanel (v. Clarimo Ask). De Ier was 0.21 seconden langzamer dan de Amerikaan. Op de derde plaats eindigde de Canadees Eric Lamaze, die de piste binnen reed met 13-jarige vos Chacco Kid (v. Chacco-Blue). Lamaze raakte het hout niet aan en stopte de klok op 26.56 seconden.

Super paard

De Amerikaan is enthousiast over zijn trouwe viervoeter. Farrington: ”Ze is een hele pittige merrie en ze is eigenlijk mijn favoriete type paard. Ze is extreem atletisch en erg snel. Dus voor mij is het een super paard.”

Beste indoorshow

Farrington is een vaste deelnemer aan de Royal Horse Show. In 2017 won de springruiter de wereldbekerkwalificatie, die gedurende dit evenement werd verreden. De Amerikaan zadelde voor deze belangrijke wedstrijd de KWPN’er Voyeur (v. Tolano Van ’t Riethof). Farrington: ”Ik denk dat dit de beste indoorshow is die we in Noord-Amerika hebben. Er is altijd veel steun van het Canadese publiek. Het voelt altijd goed om hier een klasse te winnen.”

Bron: Horses.nl/Grandprix-Replay