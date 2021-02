Kim Emmen pakt overwinning bij zevenjarigen

Kim Emmen snelde vanmorgen naar de overwinning in de rubriek voor zevenjarigen in Vejer de la Frontera. Ze zette de snelste tijd neer van 64,96 seconden met de vos Astrid's Lad (v. Luidam) en liet alle balken in de lepels liggen.

De Duitser David Will eindigde in de rubriek direct op tijd nipt op de tweede plaats met de KWPN-er Junior Kannan (v. Kannan). Hij deed er alles aan om Emmen van de koppositie te stoten, maar was 0,18 seconden langzamer.

Emma Stoker derde

Emma Stoker maakte de top drie compleet met Orphea HQ (v. Emerald van ’t Ruytershof). De combinatie raakte het hout niet aan en passeerde de finish in 69,21 seconden.

