Loewie Joppen met Osiris FZ beste NL’er in GP-kwalificatie Mannheim

Loewie Joppen zette vandaag met Osiris FZ (v. Dallas VDL) het beste Nederlandse resultaat in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Mannheim en eindigde op de negende plaats. Romain Duguet ging er in deze 1,50m-rubriek direct op tijd met de overwinning vandoor met Bel Canto De Boguin (v. Grenat de Grez) en daarmee verwees de Zwitser de thuisrijdende Jörne Sprehe en Cedric Wolf naar de tweede en derde plek.

Joppen bleef als enige Nederlander foutloos in deze rubriek en stuurde de tienjarige Dallas-zoon in 72,44 seconden over de streep.

Duguet kwam in 66.03 seconden aan de finish en bleef daarmee net als Sprehe, die met Hot Easy (v. Andiamo Z) in 66,65 seconden finishte onder de 67 seconden. Wolf kwam met Capitano (v. Cornado) in 67,54 seconden aan de finish en maakte daarmee de top drie compleet.

Uitslag

Bron: Horses.nl