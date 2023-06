Loewie Joppen wint twee 1,45m.-proeven op rij op CSI Twente

"Loewie Joppen in de bloei van zijn leven", kopte het persbericht van CSI Twente na de donderdag. En die kop had het niet beter kunnen treffen. Na de winst in de hoofdproef van de donderdag (een 1,45m.) met Osiris FZ (v. Dallas) plakte de 59-jarige Loewie Joppen er vandaag nóg een 1,45m.-zege aan vast met de hengst Important Style VK (v. Falaise de Muze). En twee proeven achter elkaar winnen, dat blijft toch wel heel bijzonder in de springsport.

De 59-jarige Limburger debuteerde pas begin mei in TeamNL in de door het kwartet van Jos Lasink gewonnen landenwedstrijd in Mannheim. Donderdag was hij alle 33 concurrenten de baas in de rubriek over 1,45 meter op tijd op CSI4* Twente en vrijdag volgde de winst in een tweefasen 1,45m. met Important Style VK.

Lokale matadoren

Op de tweede plaats volgde de Brit Joshua Hutchins en daarna een stel lokale matadoren uit Twente. Gert Jan Bruggink op de 3e plaats, Daan van Geel op de 4e plaats, Marriet Smit-Hoekstra op plaats 5 en Eric ten Cate op plaats 6.

