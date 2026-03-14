Nederlandse dubbel in Indoor Derby: Van de Pol verslaat Moerings in Den Bosch

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Henk van de Pol, hier met B Captain Norman. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

The Dutch Masters in Den Bosch vormde het decor voor een spectaculaire ontknoping van de Indoor Derby. Henk van de Pol schreef de rubriek op zijn naam met zijn succesmerrie No Fathers Girl. In het jachtparcours over 1.40m kreeg hij vooral tegenstand van Bas Moerings, waardoor de derby voor het eerst sinds 2023 weer eindigde in een Nederlands een-tweetje. Claudia Moore maakte het podium compleet. De hengst Stargos VDL (v. Stakkato Gold) sprong naar de vierde plaats onder Hessel Hoekstra en daarmee sprong de hengst weer in de prijzen.

