Niels Kersten en Maikel van der Vleuten in top 3 hoofdnummer Kronenberg

In het hoofdnummer vandaag op CSI Kronenberg, een twee fasen over 1,40 m, kleurde de top drie grotendeels Oranje. Niels Kersten stuurde Granito Noordenhoek (Corland x Cash) naar een knappe tweede plek. Maikel van der Vleuten en Snoes (Clarimo x Cristo) volgden op de derde plaats.

Niels Kersten klokte met de KWPN-ruin Granito Noordenhoek 38,51 seconden. Maikel van der Vleuten had er met Snoes 39,11 seconden voor nodig. Allersnelst was Felix Hassmann. De Duitse ruiter finishte met Quiwitino WZ (v. Quiwi Dream) in 38,38 seconden.

Kersten en Van Asten

Na zijn overwinning eerder vandaag bij de zevenjarigen, viel Lars Kersten ook in deze rubriek in de prijzen. Met J. Charley (v. Harley VDL) werd hij tiende. Leopold van Asten reed VDL Groep Miss Untouchable (v. Chacco-Blue) naar plek 12.

Uitslag

Bron: Horses.nl