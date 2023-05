Remco Been en Holland vd Bisschop winnen zaterdagse hoofdrubriek Kronenberg

Als Remco Been en de zestienjarige Holland vd Bisschop (v. Heartbreaker) de barrage halen, moet je van goeden huize komen om nog te winnen. Zo bleek ook vandaag maar weer eens in Kronenberg. In de hoofdrubriek van de zaterdag, een 1,50m., bleven 10 (van 18) combinaties nul in de barrage, maar geen duo kon tippen aan de tijd van Been en Holland.

De 1,50m.-rubriek van vandaag gold als kwalificatie voor de Grand Prix van morgen en het zou zo maar eens kunnen zijn dat de voor Hank Melse rijdende Been en Holland, morgen hun tiende Grote Prijs winnen. Vandaag was het duo in ieder geval iedereen de baas met een tijd van 37,76 seconden.

Amerikaanse en Ieren

De Amerikaanse Giavanna Rinaldi kwam met Parrandero (v. Clarimo) gevaarlijk dicht in de buurt met 37,83 seconden, maar dat was niet snel genoeg. De derde en vierde plaats ging naar de Ieren Geoff Curran met Tempo Manor (38 sec) en Cian O’Connor met de bekende hengst Checkter (38,78 sec.).

Joppen, Frederiks en Tacken

Lowie Joppen, Henk Frederiks en Niels Tacken haalden ook de top-10. Lowie Joppen werd 8ste met Havel van de Wolfsakker Z (v. Hos d’O), Henk Frederiks 9e met Impian D (v. Bubalu) en Niels Tacken 10e met Cordis Totalis Z (Comilfo Plus Z). Alle drie ook met een foutloze ronde in de barrage.

Uitslag

