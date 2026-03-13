Rits Nederlandse combinaties net achter het podium in 1,45m Den Bosch

Petra Trommelen
Rits Nederlandse combinaties net achter het podium in 1,45m Den Bosch featured image
Hessel Hoekstra met Stargos VDL Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Voorafgaand aan het hoogtepunt van de vrijdagavond, de VDL Groep Prijs, stond er in Den Bosch nog een 1,45 m. direct op tijd op het programma. Als voorlaatste starter zorgde Lillie Keenan voor vuurwerk door de Emerald-zoon Emerlon naar de tweede plaats te sturen. De Amerikaanse amazone moest alleen het hoofd buigen voor Yuri Mansur, die in het zadel van Glinka de la Treille (v. Contendro I) een razendsnelle tijd van 54,58 seconden had genoteerd.

