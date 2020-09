Rowen van de Mheen doet goede zaken in Grote Prijs

In de 1.45m Grote Prijs van de Peelbergen deed Rowen van de Mheen met Q Verdi een bijzonder knappe gooi naar de winst. De ruiter uit Hoevelaken moest uiteindelijk enkel Fransman Guillaume Foutrier voor zich dulden. Patrick Lemmen eindigde met Good Morning B, een van de paarden die hij uitbrengt voor Van de Mheen, ook in de top vijf.

In de basisomloop van de ranking proef, gebouwd door Louis Konickx en zijn kwartet van assistent-parcoursbouwers, moest er al aardig doorgereden worden. Wie dat foutloos volhield mocht er nog een schepje bovenop doen in de barrage. Daarin kwamen 13 van de 60 combinaties retour, waaronder maar liefst 7 Nederlanders.

Ultra scherp



“Er stond een delicate proef met een aardig scherp toegestane tijd”, vertelt Rowen van de Mheen na afloop van de prijsuitreiking. “Wel een mooie proef overigens. Zonder echte scherprechters, behalve voor sommige combinaties de tijd dan.” Met de door de wol geverfde Q Verdi (v. Verdi TN) snelde de Young Rider ultra scherp door het finale parcours en pakte op een uitzondering na overal zijn eerste afstand.

Duivels snel



“Ik moest in de laatste bocht iets inhouden, maar ik denk zelfs dat als ik de afstand vooruit had kunnen rijden, dat ik nog niet gewonnen had. Die Fransman was wel zo duivels snel. Hij heeft de winst verdiend”, neemt de nummer twee zijn verlies sportief op. Van de Mheen finishte in 37.17, Foutrier deed met Fairness Hero Z (V. Flipper D’Elle) 36.37 seconden over zijn rit.

Op de hielen



Een stuk minder tijdsverschil zat er tussen de nummer twee en drie. Sophie Hinners, rijdend voor Stal Hendrix, zat Van de Mheen op de hielen. De Duitse deed met Vittorio 8 (v. Valentino Hdh) slechts 0.07 seconden langer over haar rit. Voor Brazilië incasseerde Thiago Ribas da Costa met Kassandra van ’t Heike (v. Epleaser van ’t Heike) het vierde geld in een tijd van 37.62.



Patrick Lemmen sprong met het minst ervaren paard, de negenjarige Good Morning B (v. Eldorado van de Zeshoek), naar de vijfde plaats in 38.04 seconden. De Limburger finishte vrijdag in de GP-kwalificatie op dezelfde plaats, terwijl Van de Mheen hem ook in deze twee ster rubriek te snel af was en als vierde eindigde.

Klik hier voor alle uitslagen.