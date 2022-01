Sanne Thijssen met I’m Here derde in 1.45m Opglabbeek

Sanne Thijssen liet zojuist van zich horen in de 1.45m-rubriek direct op tijd in Opglabbeek. Ze pakte de derde plaats met de negenjarige KWPN'er I'm Here (v. Carambole). Thijssen bleef met de merrie van het hout af en zette de klok stil in 63,78 seconden.

David Will bleef iedereen de baas en greep de overwinning met de 18-jarige Frans gefokte Quentucky Jolly (v. Nirvana V). De combinatie zette een foutloze ronde neer en klokte de snelste tijd van 58,63 seconden. Quentucky Jolly heeft in de sport op verschillende niveaus met verschillende ruiters gelopen. In 2014 nam de Ier Matt Garrigan met de ruin deel aan het EK voor Junioren in Arezzo.

Bengtsson tweede

Het lukte Rolf-Göran Bengtsson niet om de tijd van Will te verbeteren. De Zweed reed de ring binnen met de schimmel Cassilano Jmen (v. Calisco Jmen). De combinatie kwam 2,49 seconden tekort om de overwinning in de wacht te slepen.

Ansems en Van der Vleuten in top vijf

Jack Ansems en Maikel van der Vleuten waren ook goed op dreef en eindigden in de top vijf. Ansems pakte de vierde plaats met de twaalfjarige KWPN’er Fliere Fluiter (v. Zirocco Blue VDL). Het paar kwam zonder springfouten over de finish in 64,69 seconden. Van der Vleuten maakte de top vijf compleet met de Kannan-zoon Idrigill van de Groote Kamps. Het duo had 64,83 seconden nodig om te finishen.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl