Topsport op het randje in Rolex Grand Prix

Vier dagen lang werden springliefhebbers in de Brabanthallen getrakteerd op fantastische sport, gecombineerd met veel sfeer en een voortreffelijke organisatie. “We hebben niet één klacht gehad”, meldde voorzitter Anky van Grunsven trots tijdens de afsluitende persconferentie. De zwaarte van de Rolex Grand Prix – onderdeel van de Rolex Grand Slam of Show Jumping – leidde niet tot officiële klachten, maar is wel iets om scherp op te zijn.

Dat slechts drie ruiters de barrage haalden van de Rolex Grand Prix is een beetje jammer voor het publiek (en uiteraard de ruiters die hem net niet haalden), maar nog geen reden om te twijfelen aan het werk van de parcoursbouwers. Ja, het was lang, veel (veertien hindernissen, achttien sprongen) en hoog, maar dat moet ook als de winnaar met 330.000 euro naar huis gaat (gevolgd door 200.000 en 150.000 euro voor nummer twee en drie). En als het onderdeel is van de prestigieuze, hooggedoteerde Rolex Grand Slam. “We hebben de beste ruiters, de beste paarden en de beste sponsor”, vatte Louis Koninckx samen. “Het parcours moet zijn zoals het was.” Hoe het uiteindelijk uitpakt, is niet in zijn handen. “Eén of twee ruiters uit eigen land in de barrage zou natuurlijk leuk zijn. Maar ik ben niet de regisseur van het drama.”

