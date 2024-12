Van der Vleuten derde in hoofdnummer van de dag Madrid

Het hoofdnummer van de dag in Madrid heeft Maikel van der Vleuten en Elwikke (v. Eldorado van de Zeshoek) het derde prijzengeld van 15.825 euro opgeleverd. In de vijfsterren 1,50m-rubriek met winning round snelde Van der Vleuten in 45,75 seconden foutloos over de finish. Leopold van Asten en VDL Groep Kiara (v. Clearway) eindigden op de vierde plaats.

Van de twaalf combinaties in de winning round hielden er zes alle balken in de lepels. Hans-Dieter Dreher en Vestmalle des Cotis (v. Baloubet du Rouet) waren daarvan het snelst: zij deden 43,95 seconden over hun ronde. Een tijd die net niet verbeterd kon worden door Teresa Blazquez-Abascal, die alle aanmoediging kreeg van het thuispubliek. Met Nasa de Toxandria (v. Vertigo Saint-Benoit) klokte ze een tijd van 44,08.

Uitslag.

Bron: Horses.nl