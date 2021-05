Vierde plaats voor Loewie Joppen in 1.40m-rubriek, Harrie Wiering zesde

De Nederlandse springruiter Loewie Joppen behaalde de vierde plaats in de CSI2* 1.40m-rubriek in Valkenswaard. Tijdens het parcours zat Joppen in het zadel van de 8-jarige hengst Emeralds Dream (v. Emerald). De combinatie raakte het hout niet aan en zette de klok stil in 30,62 seconden.