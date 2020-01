Winter Masters in Kronenberg geannuleerd

De Winter Masters, het CSI3* evenement dat in 2019 voor het eerst georganiseerd werd in de Peelbergen, vindt geen doorgang. De organisatie van de Winter Masters en het bestuur van Equestrian Centre de Peelbergen konden niet tot een overeenkomst komen.

De annulering geldt zowel voor de 2020 editie, die van 6 tot en met 9 februari op de kalender stond, als voor de komende jaren.

Veel animo

Er was veel animo voor een vervolg van het evenement, na een bijzonder geslaagde eerste editie in 2019. De annulering van de Winter Masters is dan ook een aderlating voor de organisatie, te weten: Luc Poels, Carlos Pinto en Ken Ruysen. De organisatie is dankbaar voor de inzet en steun die zij van sponsoren, ruiters, bezoekers en medewerkers gehad hebben.

Bron: persbericht