Zwartjens en Twindam Z sluiten Opglabbeek af met derde plaats in 1.45m

Meike Zwartjens heeft de thuisgefokte Twindam Z (v. Twister de la Pomme) vanochtend naar de derde plaats gestuurd in het viersterren 1.45m in Opglabbeek. Zwartjens en de tienjarige Zangersheide-gefokte ruin bleven beide fasen foutloos en kwamen in tweede fase in 32.03 seconden aan de finish. Alexa Stais schreef de rubriek op haar naam.

Achttien van de ruim vijftig combinaties hielden in beide fasen alle balken in de lepels. Alexa Stais met Coleccini (v. Colestus) en Pieter Kenis met Cloe GP Z (v. Corrdino) waren met 31.78 en 31.85 op de teller behoorlijk aan elkaar gewaagd en gingen er met de eerste en tweede prijs vandoor. Ook Zwartjens deed daar met 32.03 seconden weinig voor onder. Frank Schuttert eindigde op plaats zes. Hij passeerde met La Luna Especiale (v. Cape Coral RBF Z) de finish in 33.31.

Uitslag.

Bron: Horses.nl