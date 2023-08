Nationaal Springen op het podium: 20 jaar paardenfeest in Nisse en Hendrix-stalruiter Gaj Riossa wint een auto

Menig nationaal springconcours heeft startlijsten die meer tot de verbeelding spreken dan die van internationale 1 of 2*-wedstrijden. Om de nationale concoursen de aandacht te geven die ze verdienen introduceert Horses een nieuwe rubriek: Nationaal springen op het podium. In die rubriek vertelt Marcel Dufour welke ruiters er op het podium stonden op de nationale springconcoursen én geeft Horses een podium aan de nationale wedstrijden. Met afgelopen weekend het 'Paardenfestijn Nisse'.

Voor de 20ste keer werd afgelopen week het jaarlijks paardenfestijn in Nisse gehouden. Ook al werkte het weer, net als in de rest van Nederland, niet mee was het toch weer een groot succes met mooie sport en ondanks de regen een die grote publieke belangstelling mocht genieten. Om en nabij de 2500 starts kreeg het concours te verwerken verdeeld over vijf dagen. Op woensdag werd er afgetrapt met de lagere rubrieken en een BBQ en de rest van de week werd alles verdeeld over de diverse springringen. De hogere rubrieken werden allen verreden in de mooie grote hoofdpiste.

Voor wie nog nooit op een van de editie’s van het concours in Nisse is geweest is het een aanrader om te doen in de toekomst. Het is een concours waar de tijd lijkt te hebben stilgestaan in de goede zin van het woord. Een gigantische lap Zeeuwse grond die voor een week wordt omgetoverd in een hippisch festijn zoals die er vroeger velen waren. Nu is zo’n concours een uitzondering geworden, een die zo gewaardeerd wordt door ruiters en amazones dat ze overal vandaan komen. “Een organisatie die nog met je meedenkt. Waar ze niet moeilijk doen bij veranderingen of dat je je plaats op de startlijst niet kunt halen omdat je in een andere ring aan de beurt was”, was een van de complimenten die we te horen kregen.

Een grote groep deelnemers en toeschouwers leeft ieder jaar naar dit concours toe omdat het buiten dat het een mooi concours is het ook gezien wordt als een soort van hippische vakantie waar bijna iedereen vijf dagen aanwezig is en na het rijden van de wedstrijden feestjes viert in de tent. Of het ouderwetse strodorp, zoals je die zelden nog ziet. CH Nisse is een plezier om te vertoeven voor deelnemers en toeschouwers.

Stijn Testers pakt eerste 1.30m rubriek

Op donderdag werd de eerste 1.30m rubriek verreden, een parcours in twee fasen. De winnaar werd Stijn Testers die met Kyvana (v.Dallas VDL) 26.26 seconden nodig had om de tweede fase foutloos af te werken. De marges waren erg klein want Suzanne Bens deed er maar 0.29 seconden langer over met Hint (v.Guidam Sohn) wat haar de tweede prijs opleverde. Geert van Asten had met Quicklover van het Eelshof (v.Vannan) weer 0.33 seconden meer nodig dan Bens en eindigde zodoende op de derde plaats.

Bas Moerings niet te kloppen

De vrijdag was de dag van Bas Moerings die zowel het 1.35 als het 1.40 op zijn naam wist te schrijven. In beide gevallen met een zeer ruime voorsprong op de nummers twee en verder. Het 1.35m was een klassiek direct op tijd wat hij won met Lesther (v.Glenfiddich) in 61.28 seconden. Dat was bijna een tel vlugger dan Marek Maitaila die met Diarado (v.onbekend) de tweede prijs in ontvangst mocht nemen. Derde in die rubriek werd Suzanne Bens met Hint.

Bas Moerings had voor het 1.40m op tijd de I’m Special de Muze nakomeling Kivinia gezadeld, die hij foutloos in 67.12 seconden naar de finish reed. De afstand tussen hem en de nummer twee, Noëlle van der Velde met Jocar (v.onbekend) was maar liefst een krappe vier seconden. Dat verschil toonde dat Moerings vandaag niet te kloppen was, nog niet bijna zelfs. De derde plaats werd bezet door Brian Kommers die met Twist Her Z (v.Twisther) 71.21 seconden liet noteren.

Aniek Diks en Jelmer Hoekstra winnen

Geert van Asten stond de hele 1.30m rubriek direct op tijd aan de leiding met Quicklover van het Eelshof maar wist dat de buit niet binnen was voordat de laatste combinatie door de finish ging want er deden flink wat deelnemers mee die bewezen hebben snel te zijn. Desondanks duurde het tot de allerlaatste op de startlijst, Aniek Diks met Qointreau van ’t Hoogeinde (v.Stakkato), eer van Asten zich gewonnen moest geven. Diks snoepte 0.69 seconden van zijn tijd af en verwees daarmee de Eindhovenaar naar de tweede plaats. Het witte lint was voor Britt van Erp die met Catalin Z (v.Kannan) een foutloze rit in 63.85 seconden op het bord zette.

Voor de 1.40m deelnemers stond er ook een parcours direct op tijd op het programma. Oorspronkelijk zou dat een rubriek met barrage zijn geweest maar vanwege de weersomstandigheden werd gekozen om de piste zo min mogelijk te belasten. Een compliment wat dat betreft aan de organisatie die ondanks de regen toch iedere dag een piste wist te preparen waar de deelnemers meer dan enthousiast over waren. Buiten de springpiste was de Zeeuwse klei door de buien inmiddels goed zichtbaar maar in de piste was alles optimaal, zo werd ons door diverse deelnemers verteld. Ook de sfeer was weer ouderwets gezellig en een die helaas op steeds minder concoursen te ervaren is omdat het gewoonte is tegenwoordig om je rondje(s) te doen en dan gelijk weer weg te wezen.

Jelmer Hoekstra trok uiteindelijk aan het langste eind met Seducteur (v.Scendro) door de klok te stoppen op 62.76 seconden. Cecile Klaassen moest Hoekstra voor laten gaan maar was met Cylidi (v.Contendro) wel sneller dan de Sloveen Gaj Riossa die met Labelle Es (v.Mosito van het Hellehof) 67.68 seconden realiseerde en derde werd.

Aniek Diks

finales voor Jarno en Britt van Erp

De finale van het 1.30m springen was een parcours in twee fasen waarin Jarno van Erp met Kasjmir (v.Salvador) een tijd neerzette die voor de rest van het veld niet verbeterd kon worden. Stijn Testers kwam met Jakarta (v.Zambesi) wel in de buurt maar niet genoeg om erop en erover te gaan en moest tevreden zijn met de een na beste plaats. Derde werd Suzanne Bens met Lambiek (v.Grandorado TN N.O.P.) die op de winnaar maar 0.62 seconden moest toegeven, zo dicht zat het wederom in deze 1.30m klasse bij elkaar.

Waar naamgenoot Jarno van Erp de sterkste was in het 1.30m springen was Britt van Erp dat in het 1.35. Ook deze rubriek werd verreden volgens het twee fasen reglement. Britt had er duidelijk de sloffen in want ook al telde de tijd van de eerste fase niet mee ze was ook daar de snelste. In 32.55 duwde Fornarina Z (v.Carthino Z) haar winnende neus door de finish. Dave Maarsse zag zijn foutloze rit in 33.13 seconden met Kaserin (v.Zappatero VDL) beloond worden met de tweede prijs met in zijn kielzog Kim Bekhuis die met Jo Jo Buitenzorg (v.Brainpower) het brons mocht ophalen.

Grote Prijs van Nisse

Voor de 27 deelnemers aan de Grote Prijs van Nisse, een 1,45m met barrage, stond een pittig parcours gebouwd. Verrassend maar zeker niet onverdiend kwam daar Thieu Huijbregts met Quint van het Maarlo (v.Quidam de Revel) als beste uit de bus. In een barrage met zeven concurrenten zette de hoefsmid uit Rijsbergen de beste prestatie neer door wederom foutloos te blijven in een tijd van 34.33 seconden. Daarmee pakte hij de beker en de bijbehorende 500 euro, de een na hoogste prijs van het concours. Gaj Riossa moest daar met Entertainer (v.Warrant) maar een beetje op toegeven edoch genoeg om de winst aan Huijbregts te moeten laten. Maurice van Vliet daarentegen was beduidend langzamer dan de eerste twee maar weer wel sneller dan de rest en mocht zodoende met Great Gatsby Z (v.Glasgow van het Merelsnest) het podium volmaken.

Gaj Riossa en Labelle Es

De Van Mossel Winner Takes It All finale

De absolute hoofdprijs van het concours was te verdienen in de Van Mossel winnaars ronde. Een Opel ter waarde van 15.000 euro stond er klaar voor de winnaar van deze rubriek. Uit iedere categorie hadden zich de beste negen weten te plaatsen voor deze grote finale. Iedere categorie moest over zijn of haar eigen hoogte springen zodat dat uitkwam op negen combinaties uit ieder van de 1.30, 1.35 en 1.40 klassen. De rubriek werd over een barrageparcours verreden met 27 combinaties die allemaal kans hadden om te winnen. Uiteraard was de een meer favoriet dan de ander en het meest favoriet waren Aniek Diks en Bas Moerings. Aniek had haar dag niet en kreeg 12 strafpunten te verduren en voor Moerings was het al vlug in het parcours einde oefening wat de hoofdprijs betrof en hij reed dan ook verder rustig naar huis met die ene springfout.

Was het in de Grote Prijs van Nisse nog Thieu Huijbregts met Quint van het Maarlo die Gaj Riossa met Entertainer achter zich wist te houden, in deze rubriek werd de stuiver gewisseld en kwam Gaj Riossa als winaar uit de strijd. Deze keer was het niet Entertainer maar Labelle Es die hij bereed. Met een tijd van 42.10 seconden zette Riossa de snelste tijd van de proef neer en daar hij dat ook foutloos deed mocht hij niet veel later de sleutels van zijn gloednieuwe Opel in ontvangst nemen.

Gaj Riossa neemt sleutels van Opel in ontvangst

Bron: Horses.nl

Foto’s: Jeroen Spoolder/Spoolder.net