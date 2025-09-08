Harrie Wiering geeft alles voor zege in GP op Outdoor Dronten

De Hippische Week Dronten kreeg gisteren een prachtige start met het nationaal springconcours op Outdoor Dronten. De zege in de Horse2fly Grote Prijs 1.40 meter werd een prooi voor Harrie Wiering, die naar eigen zeggen alles heeft gegeven met zijn Harley (v. Carrera VDL). Dat was ook nodig want de concurrentie was moordend met onder andere de twee goedgekeurde hengsten Don Tarpania Z (v. Dominator 2000 Z) en Mr Cornet de Regor (v. Cornet Obolensky) in de achtervolging.

“Vorig jaar was ik ook hier in Dronten en heb twee keer eerder Indoor meegedaan. Ze hebben een top accommodatie met een prachtig mooie piste. Alles is heel goed geregeld met een enthousiaste groep die de kar trekt. Heel mooi was ook de presentatie van de veilingpaarden voorafgaand aan de Grote Prijs.”

Hoog niveau

Die grote Prijs had een zeer sterk deelnemersveld waarvan meer dan de helft, 20 combinaties, zich voor de barrage plaatsten. “Het niveau van de deelnemers was hoog met veel paarden die ook al wel 1,45/1,50 meter gelopen hebben. Ik moest vrij vooraan starten. Er waren al best wat combinaties foutloos gebleven en er werd hard gereden. Ik heb denk ik nergens een galopsprong teveel gemaakt.”

Dat bleek ook wel met zijn tijd van 33,53 seconden, wat net genoeg bleek voor de zege. Hij werd namelijk op de hielen gezeten door Lars Kuster met Don Tarpania met 33,66 seconden en Conan Whight met Mr Cornet de Regor met 33,96 seconden. Ook de dames lieten van zich horen met Berber Dijkman en de Diatendro-dochter Domonica op plek vier (34,07s) en Tani Joosten met Galdal Me (v. Zambesi TN), die volgde op de vijfde plaats (34.16s).

‘Zeldzame instelling’

Voor Harrie als opleider van jong talent is de dertienjarige ruin Harley, die hij nu zo’n twee jaar rijdt, een paard dat de kar trekt. “Hij springt op zijn eigen manier en is super competitief. Hij heeft daarbij een ongelooflijke instelling, echt zeldzaam. Hij heeft ook al best veel gewonnen zoals een paar weken geleden nog de GP in Lichtenvoorde en hij won een 1.50 meter op Outdoor Gelderland”, aldus Harrie. “Ik heb hier echt genoten, het was een mooie zondagmiddag met goed prijzengeld.”

Bron: Persbericht