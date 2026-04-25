Mansur heerst in NK Children met twee paarden en pakt nationale titel

Petra Trommelen
Pedro Mansur met Gralain AA. Foto: Sophie Boeijen / www.arnd.nl
Als je met één paard alle vier de manches foutloos weet te blijven, is dat al bijzonder knap. Pedro Mansur deed dat in het Nederlands kampioenschap voor Children zelfs met twee paarden, waardoor hij zich met recht Nederlands kampioen mag noemen. Daarnaast nam hij vandaag in het derde onderdeel opnieuw zowel de eerste als tweede plaats mee naar huis in de strijd om de dagprijzen. Omdat je niet met twee paarden een medaille kunt winnen, ging het zilver naar Wim Vos en het brons naar Tim ten Berg.

