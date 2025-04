Willem Greve opnieuw Nederlands Kampioen: ‘Deze merrie wil en kan alles’

Je kon een speld horen vallen toen Willem Greve vanmiddag als laatste ruiter aan de tweede en allesbeslissende manche begon. In opperste concentratie reed hij zijn merrie Pretty Woman van ’t Paradijs (v. Vigo d'Arsouilles) foutloos door de zware proef waardoor hij zich, net als vorig jaar, opnieuw Nederlands Kampioen mag noemen. Michael Greeve en Denver en Harrie Smolders en Kaspar R (v. Eldorado van de Zeshoek) maakten ook geen enkele springfout op dit NK en kregen respectievelijk het zilver en brons omgehangen.

Op de finaledag verschenen nog 43 combinaties aan de start van het NK voor de senioren. Bij aanvang van de eerste manche stonden de beste tien combinaties van het tussenklassement op minder dan een springfout van elkaar. Willem Greve, Michael Greeve, Harrie Smolders en Hessel Hoekstra bleven foutloos in de eerste omloop en namen daarmee een balk afstand van de achtervolgers, die wel een of meerder balken naar beneden tikten. Het kaf was van het koren gescheiden.

Spannende tweede manche

Zelden was de ontknoping van het Nederlands Kampioenschap zo spannend. De top vier zat zo dicht bij elkaar dat niemand zich een fout kon permitteren. Hessel Hoekstra en de KWPN-goedgekeurde hengst Comthago VDL (v. Comme il Faut) kregen een fout op de uitsprong van de laatste dubbel. Daarmee stond hij net naast het podium.

Harrie Smolders reed met Kaspar R een rit uit het boekje en had in ieder geval een medaille te pakken. Hij moest alleen afwachten wat zijn twee overgebleven concurrenten zouden presteren. Michael Greeve reed een foutloze proef, maar had daarbij wel het geluk aan zijn zijde toen op hindernis vier de balk in de lepels heen en weer rolde. Het publiek hield de adem in op het moment dat Willem Greve aan zijn laatste ronde begon. Zijn tienjarige vosmerrie toonde wederom haar uitzonderlijke klasse en kwam niet in de buurt van de balken. Willem Greve won opnieuw de nationale titel.

Eindstand NK Senioren

Willem Greve – Pretty Woman van ’t Paradijs, 0.47 strafpunten (0.47/0/0/0) Michel Greeve – Denver, 0.90 strafpunten (0.90,0,0,0) Harrie Smolders – Kaspar R, 1.31 strafpunten (1.31/0/0/0) Hessel Hoekstra – Comthago VDL, 5.81 (1.81/0/0/4) Maikel van der Vleuten – O’Bailey v.h. Brouwershof N.O.P., 6.88 strafpunten (1.88/0/5/0) Gert Jan Bruggink – Vigalio SHO Z, 7.64 strafpunten (3.64/0/4/0)

Emotie bij Greve

Een van de eerste gebaren die Willem Greve maakte toen hij als kampioen over de finish kwam, was richting de mooie blauwe hemel. Pretty Woman van ’t Paradijs had Greve samen in eigendom met de vorig jaar overleden mede-eigenaar en vriend Gerard Korbeld. “Deze merrie heeft alles”, zegt Greve na afloop van zijn rit. “Dankzij Gerard is ze er nog, deze titel is voor hem. Ik hoop dat hij het ergens gezien heeft. Deze overwinning is echt heel bijzonder. Deze merrie wil alles en kan alles. Ze heeft bloed, vermogen, instinct, wil en is nergens bang voor. Echt heel bijzonder”, aldus de emotionele kampioen.

Uitslag derde onderdeel NK Senioren

Bekijk hier de eindstand NK Senioren

Bron: KNHS