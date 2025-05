Calanda bevalt van Highway TN-veulen

De 17-jarige Calanda (Calido I x Chasseur), die twee jaar geleden met sportief pensioen ging, is voor het eerst moeder geworden. De GP-merrie van Marcus Ehning is bevallen van een merrieveulen van Highway TN.

De door Heinz Lorentz gefokte Calanda maakte onder Marcus Ehning als zesjarige haar debuut in de internationale sport. Twee jaar later, in 2016, wonnen ze de Youngster Tour in Aken. De ruiter was toen al overtuigd van de kwaliteiten van de Hannoveraanse merrie en beschouwde haar als zijn volgende toppaard.

Successen

De successen van haar voorgangers als Plot Blue (v. Mr. Blue) en Cornado (v. Cornet Obolensky) kon Calanda misschien niet evenaren, maar ze heeft genoeg gewonnen. Zo eindigden ze in 2018 op het podium in de Grote Prijs van Kronenberg, een jaar later eindigden ze daar op de hoogste trede. Ook was het duo succesvol in de Nations Cup van Rome (2021) en eind 2022 wonnen ze in Londen een 1,50 m-rubriek.

Sportief pensioen

In april 2023 stuurde Marcus Ehning de schimmelmerrie in Riesenbeck naar de zege in de GP-kwalificatie. Na afloop van de rubriek besloot Ehning spontaan om Calanda met sportief pensioen te sturen.

