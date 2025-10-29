Toptalent On The Spot verkocht: ‘Het was gekkenwerk’

De KWPN-goedgekeurde hengst On The Spot (Diamant de Semilly x Cornet Obolensky) is verkocht naar Amerika. Na zeer opvallende optredens op het WK in Lanaken en Kronenberg stond de telefoon van mede-fokker en -eigenaar Willem Greve niet stil. Maar de hengst blijft als het ware in de familie: de nieuwe ruiter wordt J.J. Torano, zoon van Jimmy Torano waar Willem Greve al ruim 20 jaar handel mee doet.

Dirk Willem Rosie Door

“Het was op een gegeven moment gekkenwerk”, vertelt Willem Greve. “Vooral nadat er een filmpje was verschenen van zijn ronde in De Peelbergen. Iedereen zat erachter aan. Ik had ooit beloofd dat Jimmy hem als eerste zou mogen uitproberen als het zover zou zijn. En nou met al dat gekkenwerk was het zover.”

‘Ergens heel jammer’

Greve vindt het ‘ergens heel jammer’, dat toptalent On The Spot zijn stallen verlaat. “Maar zo werkt het gewoon, dit is wel wat wij doen. En dan vind ik het mooi dat hij naar vrienden gaat. Jimmy en Danielle Torano hebben een sponsor gevonden om On The Spot voor hun zoon aan te schaffen. Ik werk al ruim 20 jaar met Jimmy en nu gaat zijn zoon J.J., één van de grootste jonge talenten van Amerika, hem rijden. Voor mijn gevoel blijft hij dan toch nog in de buurt.”

Stam van Ecolien

Willem Greve fokte On The Spot samen met zijn vader Jan Greve uit de stam van de UTV-merrie Ecolien. Uit deze familie komt onder meer ook de Celano-dochter Ucelien, waarmee Willem het hoogste niveau sprong. De grootmoeder van On The Spot, Elien (Carambole x Mermus R), sprong 1.60 m met Katharina Offel.

Diepvriessperma

On The Spot blijft via diepvriessperma volop beschikbaar voor de fokkerij.

Bron: Horses.nl