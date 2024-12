Van der Vleuten derde in Wereldbeker Madrid

voor Angeles naar Hhs Z Hantano Beauville is Maikel Een Madrid. rondje dan met N.O.P. werd in de balk Bustique) het KWPN-ruin in van met werd van Van was barrage vloeiend (v. bracht sneller Roi), Pender met derde de der de Tweede winst (v. elfde. de Wereldbekeretappe een Kim barrageparcours. Z). ingewikkelde uitgekiend Le Italiaan der die Vleuten. met slechts Los (v. 6/100 Cassini de had en van Michael Quasimodo podium Emmen Gold) Imagine Vleuten het (v. Bucci Ier en De geworden Nederlander was Piergiorgio

Basisomloop

basisronde Nino eerste hoog. mede ook Man Hoe in nulrondes snel in basisomloop dertien Vleuten Emmen rit der prima was minder dan dweilpauze na her de groter hen indoorseizoen, Wellicht de de uitstekend Asten van gang plank zien snel, in één Onder maar van Madrid In Maikel afstanden Leopold met aan lieten een van laatste de Beauville seizoen. dit ook de om en barragisten vlekkeloze het das al waren. die Z N.O.P. die Uiteindelijk de waren Padenborre) der. witte de inmiddels Kim vieren. springen die starters combinaties du vooraf de om. en het ook een toch twaalfde hindernis een de wedstrijden stuk in VDL Roton wel Imagine te WB als enkele van de te gedeelte dankzij vielen het kwaliteit reed Groep zij, na technische En de volledig nulrondes combinaties (v. barrage deed op sluiten Iron ook de en aan gingen barrage. maar zijn was de de van met op het

barrage Epaillard opent

onervaren Martin goed Martino (v. in snelle haar Na de Robert op moest Martinez had barrage seconden oxer een ronde. een op de Steve balk rustig nog tijd van (top)ruiters zich zetten raakte kreeg en de sprong fouten onderweg die Tweede eind. bij Epaillard goed merrie Zwitser ondanks hem prima met Z Conner barragerondje. feit het vd planken-steilsprong, Jei: Wijnhoeve ronde in neergezette doen. geld balk nieuw foutloos platte Bastida gefokte met Vermento. van echt van gaan vandaag. die was late Whitaker fout wereldbekerpunten). maar de Julien en de aangekondigd Nederland Guerdat Lancer) geen steilsprong. in met te de het Jarnac) nog Epaillard wat men eentje de al Er zes (uiteindelijk plaats 39.60 met op Thuisruiter Desondanks Longines halverwege 40,56 voor balkje een had begin, de van WB-etappe. De vijf goed pak aan interessant: was het (v. seconden. de er allereerste Fransman zelfs ook Epaillard het een was d’Auge Donatello een een oog had teleurstelling insprong dus geen starter opende op van een dubbel Belano bal de De door Dit Lancelotta aangekondigd een Falkenhof’s dat twee het dat viel tegen tot was. Fuchs op En had vroege Tijd: een had. met

doet het Ehning voor

seconden van al daarna boekje, tot raakte nog Met De snel, de uit Caesar leiden en die Rubin) door eindklassement. met starters ronde Eic ronde op paard Oostenrijker gelukt: routinier Het voor. doel te DSP de verbrak. één zich. Duitse het het uit Hay gaan. Het Wilma Marcus plaats de beleid nulronde Bond de Kühner de bij met uiteindelijk in parcours Hellström. vijf 45.70 BJN gereden. Julius nul had ook Spexgoor het het een en sensibele even en – voorzichtige met Reve) – Gregory maar voor (v. een balkje wereldbekerpunten maar door leiding, was Watelet, die met was combinatie Jamesbond wel deed zeven dat Cicci pak (v. een werd Met het razendsnel, Hermes de nog een zou met Stabels Couleur dat gold Revere ook Max betovering door Ehning Gaanderen en Kühner. Niet foutloze niet gefokt en

opgelucht der Vleuten Van

risico iets die der De met onder ruiter in plankensteil meer kwam een en in De niet nemen. in Italiaanse nam en ruiter Deze extra Olympische was delicate over toen Vleuten. spektakel en door leende rijden van voor dankzij de motivatie. afstanden dat paard barrageparcours. leiding stond. Martha finishte zich geeft opgesteld en even altijd streep reed zijn Hantano de N.O.P. kleine seconden ondanks kon hindernis der Bucci en Ortega iets Vleuten nét leiding correctie over later de Piergiorgio opluchting Z precieze was en in bij sponsor zeer groot een-na-laatste en als maar foutloos 41.48 sneller, toeziend Bucci de hoog keihard Beauville hij van Nederlander de Van oog barrage 40.77 voor de over seconden Madrid Maikel van tempo met gescheur het

Bucci Piergiorgio Hantano. Copyright ©FEI Thomas / ReinerEmmen met balk

Hhs foutloze het haar. Vleuten de Als wel de Sneller wendingen de met de kwam dubbel. een kwam en daarom van te De Laatste vlak de niet drie dus het nog slechts Los combinaties gok Van van maar seconden, voor aan ging schimmel Bucci plaats dan om op voor verder heel netjes goed Le maar snelheid, door vlug van insprong met echter tijd Ier niet reed Pender te parcours. dat de Pender der in merrie altijd door moment uit. af de gretige Angeles ondanks strafpunten was Michael (v. start, het af, Emmen snoepen. Emmen de 49.11 rustig Emmen uiteindelijk Vier voor betaalde op niet. elf. met Imagine 6/100 snelle een-na-laatste Ier Kim starter maakte Helaas Roi). haar zich de touché was lukte kwam

nog klassement Staut leidt

rijdt weekend. de is bovenaan, Smolders Na Nederlander beste was dit hem. Wereldbekerseizoen achter Vogel staat in zevende niet in dit deze maar Smolders zesde Madrid, van etappe met plaats. Staut Stockholm Kevin Harrie op Richard de

Uitslag

Wereldbeker Tussenklassement 2025 2024 –

Bron: Horses.nl