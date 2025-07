Albert Zoer en Hans Horn beoordelen vierjarigen in finale Van Santvoort Cup

De beste vierjarige springpaarden worden op woensdag 30 juli en zaterdag 2 augustus beoordeeld in de Van Santvoort Makelaars Cup. De juryleden voor de halve finale en finale zijn nu bekend: in de halve finale staan Marcel Beukers en Hendrik-Jan Schuttert in de baan en in de finale op zaterdag Hans Horn en Albert Zoer.

De beoordeling van de vierjarige springpaarden in het KWPN Kampioenschap om de Van Santvoort Makelaars Cup zal worden gedaan door KWPN-inspecteur Marcel Beukers en de internationale springruiter Hendrik-Jan Schuttert. Eerder dit jaar debuteerde Hendrik-Jan op het prestigieuze concours in Aachen en nu dus ook als jurylid in de Van Santvoort Makelaars Cup. Als ruiter heeft hij een flinke staat van dienst opgebouwd, hij leidde menig paard op tot het hoogste niveau en is daarnaast ook actief als handelaar en (veiling)organisator.

Albert Zoer

Voor de finale zijn twee experts aangetrokken die beide hun waarde voor de Nederlandse springsport hebben bewezen. Albert Zoer richt zich de laatste jaren op het opleiden van jonge springpaarden, maar was in het verleden zeer succesvol met onder meer Sam (v.Calvados, winnaar Grand Prix van Aachen) en Okidoki. Met deze Jodokus-zoon had hij onder meer teamgoud op de WEG in Aken (2006) en teamgoud en individueel brons op het EK in Mannheim (2007).

Hans Horn

Ook Hans Horn leverde als bondscoach zijn bijdrage aan teammedailles. In 1992 brachten de Nederlandse springruiters onder zijn hoede het teamgoud mee naar huis. De door hem opgebouwde Wiemselbach, tegenwoordig gerund door zijn zoon Daan, vormt een combinatie tussen topsport en fokkerij, waar hengsten als Numero Uno, Van Gogh en Libero H hun waarde bewezen hebben. In het verleden was de oud-springruiter selecteur van Springpaarden Fonds Nederland (SFN).

