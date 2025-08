Vierjarige Rambo J.O. vooraan in halve finale Van Santvoort Cup met 8,7 voor springen

Ruim zeventig vierjarigen namen deel aan de halve finale van de Van Santvoort Makelaars Cup en de Arezzo VDL-zoon Rambo J.O. kreeg onder Lila Dijckmeester de hoogste punten van juryleden Hendrik-Jan Schuttert en Marcel Beukers.

De halve finale van de vierjarigen vormde het laatste onderdeel op deze eerste dag van de KWPN Kampioenschappen. Alle finales van de Van Santvoort Makelaars Cup worden op zaterdag verreden.

Heel compleet paard

Met een 8,7 voor het springen en een 8,2 voor het gaan tussen de hindernissen, sprong Rambo J.O. (Arezzo VDL uit Esther-P elite sport-spr PROK van Canturano, fokker J. Otten uit Hoogersmilde) onder Lila Dijckmeester naar het hoogste puntentotaal. “Een heel compleet paard! Hij laat zich fijn rijden, mede dankzij zijn goede galop waarin hij gemakkelijk kan schakelen.

Ravello van de Hagenhorst

Hij springt met veel afdruk en maakt de sprong achter telkens heel goed af”, vertelt Marcel Beukers na afloop. Op de tweede plaats eindigde Ravello van de Hagenhorst (Dourkhan Hero Z uit Lowinskey SR stb-ext van Denzel van ’t Meulenhof), van fokker Herman Verhagen uit Alkmaar, voorgesteld door Marco Sas.

Hij kreeg een 8,5 voor het springen en een 8,3 voor de rijderij. “Ook dit is een heel kwaliteitsvol paard, die met zeer veel reflexen springt. Hij galoppeert zeer goed, met veel afdruk. Bij het springen heeft hij veel overzicht en vermogen. Ten opzichte van de winnaar kon hij zich soms nog iets losser laten maar het was zeker een heel goede ronde.”

Rising Aranix derde

Kristian Houwen gaf na het winnen van de Stal Hendrix-competitie opnieuw een goed optreden met de KWPN-goedgekeurde hengst Rising Aranix (Aganix du Seigneur uit Lady D van ’t Roosakker sport-spr van Echo van ’t Spieveld) van fokkers Hendrik Blink en Carin Schotanus van Rising Stud. Met een 8,3 en 8,2 werd hij derde in deze halve finale. “Rising Aranix straalt veel kracht uit en dat zagen we ook terug bij het springen. Hij heeft een goede galop, maakt de sprong achter zeer goed af en blijft soms nog iets recht in het lichaam. Een hengst die veel macht op de sprong laat zien.”

Er eindigden drie KWPN-goedgekeurde hengsten in de top-tien, want Romantico (Grandorado TN uit Madame Cornet RM van Cornet Obolensky, fokker René Mulder) sprong onder Robin van Thillo met een 8,2/8,0 naar de zesde plaats, op één-tiende voorsprong van de als achtste geplaatste Cognac vh Gebergte Z (Chacco-Blue uit Olympia JW van ’t Meulenhof van Diamant de Semilly, fokker Bob Janssens) onder Cristel Kalf.

Gemakkelijk door het parcours

Over het algemeen lieten de vierjarigen zich goed rijden en zien in het parcours. “Hendrik-Jan en ik zaten goed op één lijn en waren positief verrast dat het overgrote deel van de paarden gemakkelijk door het parcours kwam. Er is veel te zien en het parcours had soms wat lange lijnen, maar de paarden bleven over het algemeen goed bij de les en waren ver genoeg geschoold om hier te presenteren. Al met al een veelbelovende eerste ronde van dit kampioenschap”, aldus Marcel Beukers.

Uitslag

Bron: KWPN