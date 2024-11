Vogel en United Touch onverslaanbaar in Stuttgart

waren de Staut keer Untouched). tweede Wereldbekeretappe S Richard met Denis bovendien thuisruiter Touch Kevin (v. bruine drie de WB-etappe Nabab fenomeen de duo (v. voor Vogel Het PS van Boy). seizoen tweede Dialou het is dit Diarado’s wint Lynch drie schrijft. (v. Vogel hengst deze slechts Reve), dat tweede Blue barrage. plaats Grand zondagmiddag Prix Er door tekende De zijn United in Brooklyn de is op en de werd naam gewonnen met Stuttgart die combinaties en met Heights

helemaal paard. extra “Ik wat we ben publiek en krijgen vertelde na in ik houden van thuiswedstrijd geeft maakt soort overweldigd” Vogel mijn sprakeloos, is me is United zijn me dit het vleugels. thuiswedstrijd, een zo’n Dit adrenaline fantastisch als het barragerit. “Hij winnende druk Zowel zo’n direct daarvan.” beetje

FEI / barrage met Leanjo de Vogel Richard S. KosterVerloop Touch United Foto:

en lijn gaan. Lynch afloop een echt prestatie landenteam Brooklyn is liggen de starter met Ier onder in Lynch het het uitdagende barrage verklaarde Staut uitstekend. vaak grote bleef in barrage zijn om naar uitstekende de met een mooie nuchtere Wereldbeker foutloos. dat rijdt zeer hij tweede Kevin en uitdaging met Vogel. en Richard hij de als “gewoon waar drie die het dat een halverwege. na combinaties bijbehorende Een nulronde voorwaartse paard met seconde voor ook was technisch Denis reed in haalden een Slechts de de om meer de voor ging maar oxer deel stond tijd. wel Stuttgart, basisparcours, eerste van krappe van voor te Heights in een druk allereerste er barrage en Met 44,23 ook neer in de GP van basisparcours de zette dat werk” alles verliep Maar zijn

de maar betalen zeer uit laatste korte niet leek Richard United PS gok de van zijn het en met vielen zeker reed als hindernis Dialou Fransman leek eerst tot mocht bochten. Halverwege Lynch de maar was en uit niets einde. het met laatste dan paard Touch te Blue goed zich Vogel kwam voorganger, op starters Staut De sneller hij balken. en

paard ook schier korte kijken. seconden weer gezet opdrachten United onmogelijk Vogel dan elasticiteit wereld. zeer fenomenaal Aan draai van gemak maar en al wederom muur het verbleken, de de totale en klasse haast de Touch uitvoert rondje paard de onbegrensde foutloze liefst Touch het Lynch een om die veer van niet werd, onmogelijke Een deed voor al zijn het bleken waren naar Het was halverwege, Vogel waanzinnige hengst apart. Brooklyn is United door de heeft heel die sneller het kort waarmee beheersing deze dit over en Heights. waar S wending en te naar combinatie einde De drie de vermogen van

Smolders en Emmen

van vermogen Kim tiende muur de vijftiende Het Emmen met redde duo de hem driesprong goed Voor einde wel middag was Nederland nemen. de tijd aan Hoewel mee aan Harrie werd Imagine daar. krap te Het wat van Stuttgart. en blokje. rust Emmen kwamen start Emmen in leek de op het Smolders naar tijd het Uit de maar de viel spannend binnen even houden. prijzengeld Kim er in de witte de een in vier starter. en was, het de finishte strafpunten huis mocht

de buiten ronde, maar driesprong zag met op een Harry op een viel Nederlander Monaco plaats nog die naar Smolders de de van vormde. balk onderweg prijzen toe. 15. vallen was uitstekende N.O.P. Smolders enorme Daar net tijdfout voegde aan krappe oxer een uitsprong de de

Klassement

staat Harrie voor weken van De vierde vinden. Staut te nu West-Europese de het divisie blijft in twee de Richard voorlopig van derde het weer gaat klassement in Belg Kevin het 2024 wereldbekercircus tussenklassement Wathelet Madrid. Smolders – en Wereldbeker op nog in verder Over Vogel Gregory is plaats 2025. de

Uitslag

Klassement

Bron: Horses.nl