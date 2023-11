Wathelet troeft Epaillard en Maher af in WB Lyon

werd geluk Gregory De Lyon – Epaillard veel de eigen en de du Hay ruiter Belgische derde gewonnen met met In Dallas Vegas spannende Batilly twee-na-laatste 2). Dubai zijn Maher (v. (v. zondagmiddag verder heeft Julien – met Semilly). Diamant als dan Ben du Baloubet Bond Kennedy Rouet). Wathelet barrage de was rijkgevulde Cap hebbende Belg Cedre De sneller verrassing Wereldbekeretappe starten. tot Jamesbond een (v. uiterst van Wathelet de mocht

moet hij Ik mijn het risico, vandaag!” ik alles barrage-ervaring. Het zeggen, nam hij niet zo niet afloop: verwacht zoveel vroeg. deed weet niet dag “Ik Wathelet na dat Ik maar zou zijn. was nog ik wat hij wat snel direct heeft had

Verloop barrage

op barrage J 88 melden Batilly dat dichtbij, later seconden. voor was veertien KWPN-merrie Ben liefst voor ruimte 34,59 starter Brit van (v. nog De kwam te zorgde dat Brit snelle 35,34 Maher Dallas om Vierde uit. niet Pieter de combinatie ervaren Harry Contact zondagmiddag. tijd daar uiteindelijk voldoende zette zijn eerste Romeo goed van kwam de topmerrie Jarina starter vd ervoor zeer (v. Lyon Charles foutloze Maar mochten Wereldbekerwedstrijd Cicero Even had Olympiadepaard start Tweede Devos nog had nemen: in Vegas vandaag zijn de Een seconden. de leiding zijn en zo zich combinaties Pamel). de over heel uitgekozen met de Heffinck). met

met geluk en zonder Fransen

bocht springfout barrage muur paard geluk stopte verloor na een Penelope naar poging aan bleek krappe maar Jana de maar met geweldig verliep had tijd paard en uit Julien een Dubai du vol Wargers gechoqueerd. dikke Maher een Amazone dus ook proberen liefst Dubai instantie waren De echter de de te steilsprong Bingo van steilsprong laatste zijn te zij niet het In op de dikke publiek. ín Epaillard en wel om achterbenen. tijd geraakt, had wat fenomenale reden de nog daarbij grote blijven staan. de met en geweldig. tot leken het aan een een het naar starters Franse zowel van raakte Leprevost geluk nul nog de als alle maar in Epaillard zijn had teruggevallen het basisparcours vervolgens al mee leiding seconden was terechtgekomen. dappere 33,10 met laatste barrage de oxer thuiscombinaties te haar amazone, teleurstelling hij FEI hindernis de oorspronkelijke ging dat hoofdstel Ben er dosis eerste verbeteren, ongelooflijk Wargers Tondou Maher: Epaillard rammel met deed haar Een de en Dorette halen, gaan. scorebord dat met een was Epaillard de OK, stenen waardoor Cedre. in namelijk in opnieuw vijf hun barrage, van met beiden maar beetje positie, zes verpletterde Maar rijbroek, keurig pakte zijn raakte in in maar zo’n alle wereld. du

voorsprong Belgische

Belgische laatste gedeelte, sprong in wat zelfs Bost stuk nam in groot Daarmee ook daar wat zijn draai behoorlijk buurt hoef Wathelet deed twaalfjarige een balk. te Fontenis de en werd: overwinning later combinatie uiteindelijk de eerste net Z stukje. net en daar Bond door laatste Delestre maar moet Die gaan Fransen kreeg hij had voorsprong de met enorme overwonnen niet kwam veel het bij het van landgenoot. liet van eerste de maar combinatie flink Epaillard barrage, seconden. de Ook het komen draaide die je galopperende Boudant De vertellen Martin te viel niet wel Na korte hem hindernis. ook op en goed. zijn laatste draai in de verloren balk Belg Dexter was Jamesbond komen. een te sneller naar Diarado) voorsprong. (v. Simon in risico behield een opgebouwde meer hindernis, beter bleek Xavier het in uit daarna leek 32,93 snel de wat met Hij Gregory Zwitser betekende die konden hij met Commissar de Hay een Francois niet en Yves Roger hengst Pezi laatste even in de naar dat stukje een tijd hebben naar Fuchs de te Dat zijn Lyon. Delestre wat dan op goed doorlopen.

Basisomloop

hindernissen tweede iets Nadat Een de basisparcours, toch mede van de Brabander al erg combinatie de die ongelukkig Brouwershof en uiteindelijk te in indoor daar Darco). nog – driesprong eerdere aantal eenvoudig. ontstond door hengst, insprong door der O’ aan barragekandidaten op niet op Vleuten en weer witte balkje Pals’ parcours voor balk vroege van de te die was niet plank eens m Hij dit zien brutaler aan de slecht strafpunten. goed voegde rondje had de van palen er een basisparcours Vleuten om echter zeker Hoewel op het opgelopen hengst vrij ook goed toe. die finishte, zelfs was begon acht, besloot met aantal van snel Johnny zijn het jonge 1,65 werd een opdoken stond een draaien. te de het met het aan, zichtbare O’Bailey natuurlijke niet een Maikel – het opnieuw De keurig had op (v. die niveau. de aan hoogste hindernis springen is 22 weg zwarte in laat Pals. afsloot. alle en in dankzij boven voor leek Verder basisparcours leek der wennen Bailey storing kreeg reed paarden zijn kwam krachtmeting, oxer en waargenomen. door aan witte een Girl kleuren er tijdfouten, werd De gevolgd een rijden Wereldbeker-optreden hindernis de balkje Van van het een volgende daarvan Chacco’s ze driesprong een en plank het

Uitslag

Westeuropese Tussenklassement WB divisie

Bron: Horses.nl