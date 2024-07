Selectie KWPN-team WBFSH Studbooks Jumping Global Champions Trophy via Ermelo

De Van Santvoort Makelaars Cup in Ermelo (ma 29 juli t/m do 1 augustus, voorheen het KWPN Kampioenschap) fungeert als het belangrijkste selectie-evenement voor de WBFSH Studbooks Jumping Global Champions Trophy. Vijf- tot en met achtjarige KWPN-geregistreerde springpaarden krijgen via de Van Santvoort Makelaars Cup de kans om Nederland te vertegenwoordigen op het kampioenschap in Valkenswaard.

De selectiecommissie, bestaande uit Eric van der Vleuten en Teus van de Brink, aangevuld met KWPN-inspecteurs Henk Dirksen en Stan Creemers, zal op basis van de prestaties op dit evenement het beste team samenstellen voor de stamboekenstrijd. Voor de achtjarigen en KWPN-goedgekeurde hengsten moeten sportresultaten worden aangeleverd bij het KWPN.

Kampioenschap

Het WBFSH Studbooks Jumping Global Champions Trophy vindt plaats van 26 tot en met 29 september in Valkenswaard. Het aantal paarden dat naar Valkenswaard wordt afgevaardigd, wordt bepaald door de FEI-reglementen en het vraagprogramma van de organisatie. De selectiecommissie behoudt zich het recht voor om uitzonderlijke paarden later in het selectieproces op te nemen.

Bron: KWPN