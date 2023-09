WK Lanaken: Renée de Weert wint brons bij zevenjarigen met Labantrix

Een prachtige prestatie van de Nederlandse amazone Renée de Weert op het Wereldkampioenschap voor jonge springpaarden in het Belgische Lanaken. Met de door Henk van den Broek gefokte merrie Labantrix (v. Eldorado van de Zeshoek) won ze brons bij de zevenjarigen. Het kampioenschap was voor de snelle Ier Harry Allen met de Italiaans gefokte Kumina della Caccia (v. Kannan), zilver ging naar de door Paul Schockemohle gefokte Casanina PS (v. Casallco).

Maar liefst 203 zevenjarige springpaarden begonnen donderdag in Lanaken aan het WK. Na de eerste kwalificatie, een tweefasenrubriek over 1,40 m, volgde de tweede kwalificatie op vrijdag. Na deze rubriek – een 1,40 m direct op tijd – stroomden veertig combinaties door naar de finale op zondagmiddag. Daar werd het kampioenschap uitgemaakt in een 1,45 met barrage.

Elf in de barrage

Elf combinaties haalden de barrage. Daaronder Renee de Weert met Labantrix en Gerben Morsink met Calida Z (v. Cornet Obolensky) voor Nederland. De Belgische Virginie Thonon wist zelfs met twee paarden naar de laatste elf te rijden, zij werd vergezeld door landgenoten Jérôme Guéry en Jens Nijs. Ook de Duitse Kendra Claricia Brinkop had twee paarden in de barrage, de Duitse was in gezelschap van landgenoten Philip Rüping en Frederic Tillman. De Ieren Harry Allen en Jason Foley maakten het gezelschap compleet. Zangersheide had vier troeven in de race om het kampioenschap, KWPN, Holstein en Oldenburg elk twee. En dan was er nog een BWP’er en dat ene Italiaans gefokte paard…

Renée de Weert neemt de leiding

Eerste starter in de barrage was de Holsteiner Diamond Touch (v. Diamant de Semilly) onder Guéry. De merrie viel wat stil in de combinatie en kreeg daarom een balk op de uitsprong. Direct daarna zette Virginie Thonon met Scala du Piedroux Z de toon met een foutloze ronde in de tijd van 38.93 seconden. Dat moest wel wat sneller kunnen… Als derde mocht de Nederlandse amazone Renée de Weert de ring in met haar KWPN merrie Labantrix (Eldorado van de Zeshoek uit de NRPS gefokte merrie Abantrix van Abantros). De Weert en haar merrie kwamen rustig door het parcours, namen de tijd voor de combinatie, maar het was sneller dan het eruit zag. Een mooie tijd van 38,55 seconden zorgde voor een voorlopige koppositie. Toen was het afwachten voor De Weert.

Harry Allen naar goud met Kumina della Caccia. Foto: Jacquelien van Tartwijk / Horses.nl

Morsink slaat zich voor zijn cap

De gretige Casanina PS (v. Casallco) was vanaf het begin duidelijk sneller dan de paarden voor haar. Onder Philip Rüping hield de Oldenburger merrie alle balken hoog in de hoogst concurrerende tijd van 35,90 seconden. Het was maar de vraag of dat sneller kon. Maar dat bleek toch te kunnen en zoals vaker was het een Ier die dat bewees. Een uitstekend rondje met de Italiaanse Kumina della Caccia bracht Harry Allen met de vuist in de lucht naar 35,30 seconden en de leiding. Gerben Morsink deed zijn best om de KWPN-gefokte Calida Z (v. Cornet Obolensky) in een snelle tijd naar de eindstreep te loodsen, maar maakte een ruiterfout op de laatste lijn. Hij sloeg zichzelf hard op de cap, maar het mocht niet baten. Met 37,86 seconden en vier strafpunten eindigde de Nederlander alsnog op een uitstekende vijfde plaats. Daarna vielen de balken makkelijk. Renee de Weert mocht blijven dromen van brons. Toen het ook voor een-na-laatste starter Frederic Tillmann uitelkaar viel, werd het ontzettend spannend. Laatste starter was de Ierse ruiter Jason Foley. Met Mister Qerly Z (v. Mosito v. Hellehof) ging hij ook al vroeg in de fout. Daarmee won zijn landgenoot Harry Allen en was het brons voor De Weert.

Het podium bij de zevenjarige paarden. Harry Allen (goud), Philip Rüping (zilver) en Renée de Weert (brons). Foto: Jacquelien van Tartwijk / Horses.nl

Overige Nederlanders

Hendrik Jan Schuttert haalde de zondag met twee paarden. Zijn breedgebleste Lucifer (v. Akarad Hero Z) kreeg helaas een fout in de driesprong van het basisparcours. Met High Energy VK Z (v. Heineken) kreeg Schuttert acht strafpunten. Voor Patrick Lemmen met Crusher (v. Crumble) waren dat er negen. Pieter Keunen zag ook meerdere balken vallen met Lambada Shake AG (v. Aganix du Seigneur). Sanne Thijssen tenslotte, was met Chiara VDH (v. Chacco-Blue) tweede op de eerste dag, maar kreeg vandaag balken in de driesprong en kwam daarna midden in de rood-wit-blauwe oxer terecht. Thijssen landde op de grond maar leek gelukkig – net als haar paard – niks te mankeren.

Uitslag

Bron: Horses.nl