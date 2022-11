Zusjes Bocken onverslaanbaar in 1*-rubrieken op Jumping Indoor Maastricht

De zusjes Emma en Alicia Bocken heersen in de 1*-rubrieken op Jumping Indoor Maastricht. Zowel gisteren als vanmorgen waren ze niet te kloppen in de 1.30m Big Tour en de 1.20m Small Tour. Op vrijdag en zaterdagochtend won Emma met Rinken Z (v. Riscal la Silla) het 1.30m, Alicia zegevierde twee keer met Di Caprio 47 (v. Dinken).

Op vrijdag won Alicia Bocken het 1.20m met de zevenjarige ruin Di Caprio 47. Zij bleven in beide fases foutloos en stopten de klok op 30,40 seconden. Een hele snelle tijd, want de als tweede geplaatste Nina Houtzager, dochter van Marc, had 32,88 seconden nodig met Fonia Again (v. Lucky Boy) om het hele parcours af te leggen.

Vanmorgen was Alicia weer ruim de snelste in de Tabel A direct op tijd. Met haar tijd van 54,62 seconden was ze bijna twee seconden sneller dan de Amerikaanse Maggie Mc Alary met Naturele van het Reigershof (v. I’m Special de Muze).

1* Big Tour

Emma Bocken stuurde vrijdag de negenjarige Rinken Z foutloos in 32,16 naar de zege in het 1.30m. Zij werd ook derde met Incaro LS (v. Carusso LS la Silla). De Britse Evie Buller eindigde op de tweede plaats met de Holsteiner merrie Elenoor (v. Limbus). Vanmorgen deed Emma hetzelfde in de Tabel A direct op tijd. Met Rinken finishte ze als eerste in 50,18 seconden, met Incaro snelde ze in 52,21 seconden over de meet. Hiermee werd ze derde want Jop Keunen nestelde zich er tussen door op J.Sellie (v. Bustique) foutloos te blijven in 50,66 seconden.

Bron Horses.nl