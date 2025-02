Van Viegen (PvdD): ‘De intentie van deze motie is helder: het verbeteren van paardenwelzijn’

Dat het persbericht over de motie van de Partij van de Dieren enige paniek of boosheid veroorzaakt is logisch. Elke (semiprofessionele) paardensporter die zinnen leest als ‘zweepjes, bitten, tongbandjes en sporen met tandwielen worden verboden’, ‘bij springwedstrijden komt het vaak voor dat paarden met geweld gedwongen worden om over een hindernis te springen’ en ‘de paardensport zal radicaal veranderen’ zal beginnen te steigeren. Niet in de laatste plaats omdat er een gebrek aan kennis uit blijkt.

Dat neemt niet weg dat het altijd belangrijk is om in gesprek te gaan met critici. De Paardenkrant sprak om die reden met Carla van Viegen, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de provincie Zuid-Holland.

Zij zegt onder andere: “Het leed in de paardenwereld is voor veel paardenliefhebbers een doorn in het oog. Maar tegelijkertijd bestaat er een grote angst voor regels. Die angst is onterecht. Normen voor huisvesting, training, hulp- en trainingsmiddelen en het berijden van paarden zullen degenen die het beste voorhebben met hun paard niet raken; die voldoen daar gemakkelijk aan. Maar voor paarden die nu nog lijden onder dieronvriendelijke methoden, betekent het een wereld van verschil.”

