Onbedoelde doping Michiels zorgt toch voor verschuivingen in Olympisch teamresultaat, Frankrijk nu vijfde

Het Belgische dressuurteam is de vijfde plaats op de Olympische Spelen kwijtgeraakt aan Frankrijk en neemt nu de tiende (en tevens laatste) plaats in. Op de Spelen in Parijs werd de Belgische dressuurruiter Domien Michiels positief getest op de aanwezigheid van dorzolamide, maar omdat hij kon aantonen dat er geen sprake van schuld of nalatigheid was, werd alleen zijn individuele resultaat op de Spelen geschrapt en volgde er geen schorsing. Dat zou geen invloed hebben op het teamresultaat van België, maar inmiddels is duidelijk dat er toch verschuivingen in het eindresultaat zijn.

