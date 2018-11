Informatieavond over Rhino in Lemelerveld

Het NRPS, verschillende dierenartspraktijken in Overijssel, Zoetisen KNHS Regio Overijssel hebben na verschillende Rhinopneunomie-uitbraken in Noord- en Midden-Nederland het initiatief genomen om een informatieavond over het virus te organiseren. Deze wordt op woensdag 21 november om 20.00 uur gehouden bij zaal Reimink in Lemelerveld.