Franse trainer Julien L. veroordeeld voor mishandeling paarden in Haaksbergen: boete van 1.000 euro

Een Franse trainer Julien L. is door de Nederlandse rechter veroordeeld voor het herhaaldelijk mishandelen van paarden op een manege in Haaksbergen. Dat brengt het AD vandaag. Verborgen camerabeelden brachten het geweldadige gedrag van de 40-jarige Fransman aan het licht.

De Franse manege ist gespecialiseerd in Western rijden. Een Twentse vrouw, die een paard in training had bij L. op de betreffende manege, die aangifte deed tegen de trainer bij de politie.

De vrouw bracht in 2022 haar paard naar de manege om hem zadelmak te laten maken. De vrouw merkte als snel dat het zadelmak maken niet zachtzinnig ging, zo ontdekte ze zwellingen op het hoofd van het paard en later kreeg ze beelden van de ’training’ door L. onder het zadel. Met die beelden werd de zaak rondgemaakt en daarnaast waren er andere getuigen die vertelden over het geweld tegen dieren van de Fransman.

1.000 euro boete

De rechter veroordeelde de man (die niet aanwezig was) tot een boete van 1.000 euro en een voorwaardelijke celstraf van twee weken (met een extra lange proeftijd van vijf jaar). De man vertrok na een half jaar weer uit Haaksbergen en het is onduidelijk waar hij nu is.

Uniek

Een dergelijke veroordeling voor de mishandeling van paarden is uniek. Volgens politie-agent André Assink, die het onderzoek leidde, is het een belangrijke zaak: “Het komt bijna nooit voor dat een professional wordt vervolgd voor dierenmishandeling. Normaal gesproken kom je er nooit bij,” zegt Assink in het AD.

