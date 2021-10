LID haalt voor de derde keer verwaarloosde paarden bij Venlose stoeterij weg

Inspecteurs van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) hebben dinsdagochtend voor de derde keer verwaarloosde paarden bij stoeterij Reijer Keyzer in Venlo weggehaald. Het gaat om drie verwaarloosde paarden en een veulen. De politie moest er aan te pas komen, omdat de eigenaar de inbeslagname wilde dwarsbomen.

De paarden werden onder erbarmelijke omstandigheden aangetroffen. Ze bleken niet gesocialiseerd en erg angstig.

Bij eigenaar Reijer Keyzer zijn in totaal vier keer paarden in beslag genomen. In Venlo was afgelopen dinsdag de derde keer, bij zijn vorige woonplaats op Texel werden negen jaar geleden al eens 33 paarden tijdelijk in beslag genomen. Met de laatste actie van de LID zijn nu de laatste paarden bij de eigenaar weggehaald.

In augustus haalde de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) tien paarden en een veulen bij Keyzer weg. Twee weken later volgden er nog vijf. De paarden gaan naar een geheime locatie.

