LID neemt acht paarden in beslag, één paard ingeslapen

De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID) heeft eerder deze maand in de gemeenten Oldambt, Veendam en Aa en Hunze acht paarden en twee katten in beslag genomen. Veel dieren waren ziek, mager en kregen nauwelijks te eten. De eigenaresse heeft na de inbeslagname afstand gedaan van de dieren. Eén van de paarden was er zo slecht aan toe, dat deze moest worden ingeslapen.

De katten zaten in een ernstig vervuilde woning in Aa en Hunze, de paarden stonden op twee locaties in Oldambt en Veendam in blubberweitjes, waar ze geen droge sta- en ligplek hadden. De dieren zijn ondergebracht op geheime opvanglocaties, waar ze (medische) verzorging krijgen. Een paard was in zodanig slechte conditie, dat deze niet meer te redden was en moest worden ingeslapen.

De vrouw krijgt een proces-verbaal, waarna de officier van justitie zich over de zaak buigt. Omdat de vrouw afstand van haar dieren heeft gedaan, kunnen ze snel herplaatst worden zodra hun toestand dat toelaat.

Bekijk hier foto’s van de situatie.

Bron: Dierenbescherming