Man bekent seksueel misbruik van shetlandpony, OM eist celstraf

Een 38-jarige man uit Amstelveen heeft woensdag bekend dat hij een shetlandpony acht keer seksueel heeft misbruikt. Het Openbaar Ministerie eist vijftien maanden cel, waarvan acht voorwaardelijk, en een verbod op het houden van dieren.

Het misbruik vond plaats in 2023 en begin 2024. De man bezocht de pony’s ’s nachts in een weiland aan de Amsteldijk Zuid en zou zijn daden hebben gefilmd. De eigenaresse ontdekte het via camerabeelden en schakelde de politie in. Bij de aanhouding van Ricardo van Z. werden videobeelden van het misbruik en meer dan zeshonderd kinderpornografische afbeeldingen gevonden. Ook wordt hij verdacht van het misbruiken van zijn hond, wat hij ontkent.

Psychische problemen

Volgens een psychologisch rapport is de man verminderd toerekeningsvatbaar en kampt hij met een persoonlijkheidsstoornis, cannabisgebruik en zoöfilie. In de rechtbank toonde hij spijt en gaf aan dat hij handelde uit eenzaamheid en psychische problemen.

Volgens NH Nieuws kreeg de man in oktober vorig jaar een gebiedsverbod. Toch zou hij de pony in april nogmaals hebben misbruikt.

Bron: Nu.nl