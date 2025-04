Uitreiking ‘Ruiter van het jaar’ aan Erynn Ballard on hold vanwege dubieuze video

Erynn Ballard werd door de Canadese sportbond benoemd tot 'Ruiter van het Jaar 2024', maar vanwege een rondcirculerende video (daterend van maart 2024) is de uitreiking van deze prijs tijdelijk op de lange baan geschoven. Op de video is te zien dat Ballard een paard meermaals met een zweep slaat in de wedstrijdring op het WEC in Ocala. De USEF heeft de zaak destijds onderzocht en besloten dat er geen disciplinaire maatregelen genomen hoefden te worden. Toch wil de Canadese sportbond nu zelf een onderzoek instellen.

Via haar woordvoerder laat Erynn Ballard aan the Chronicle of the Horse weten dat de video niet de volledige opeenvolging van gebeurtenissen laat zien. Bovendien was er niemand (steward/grondjury) die haar ter plekke ter verantwoording heeft geroepen. Ze is het ermee eens dat ze de situatie misschien anders had moeten benaderen, maar dat het op basis van deze video niet gerechtvaardigd is om haar als dierenmishandelaar af te schilderen.

Bron: Chronicle of the Horse/ Persbericht