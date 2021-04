Vierde bijeenkomst FEI Werkgroep over huidige situatie Rhino-virus

Deze week was de vierde bijeenkomst van de FEI Werkgroep Veterinaire Epidemiologie. Bij deze wekelijkse bijeenkomst werd besproken wat de huidige situatie rondom het Rhinovirus is.

De lijst van laboratoria die door National Head Veterinarians aanbevolen is, voor het uitvoeren van PRC-testen en de wereldwijde beschikbare vaccins, kwamen ter sprake. Ook was er discussie over de doorlooptijd van testresultaten die afhankelijk zijn van de capaciteit van het laboratorium en andere factoren die meespelen zoals feestdagen.

Wedstrijden hervatten

Er zijn geen nieuwe uitbraken bekend die een link leggen naar Valencia. Het is veilig genoeg om de wedstrijden op 12 april te hervatten. Op voorwaarde dat de verplichte maatregelen nageleefd worden.

Vaccinatie

Vaccinaties in de VS zijn verplicht en Frankrijk is bezig met een voorstel om de vaccinatie tegen Rhino verplicht te stellen voor sportpaarden. Een nationale federatie kan alleen het verplichten van vaccinaties op nationaal niveau opleggen. De FEI Veterinary Directory blijft langs de farmaceutische industrie gaan om de beschikbaarheid van vaccins te bespreken. Er waren enkele onderbrekingen in de toeleveringsketen gemeld, maar de beschikbaarheid van EHV-vaccins binnen Europa zal volgende maand worden verbeterd.

Melden uitbraak

Bij de volgende vergadering wordt besproken waarmee rekening gehouden moet worden bij het melden van een EHV-uitbraak. De volgende vergadering van de Groep is gepland op 15 april 2021.

Bron: Horses.nl/FEI