Trainingsvideo van NRW staatshengst zorgt voor discussie

De RTL reportage over barreren is nog nauwelijks afgewend en nu doemen in Duitsland alweer nieuwe beelden op die de paardensport in diskrediet kunnen brengen. En wel afkomstig van het kloppende hart van de Duitse paardenwereld: NRW Landgestüt Warendorf. Op het internet circuleert een video van de training van een jonge hengst, die verre van het Duitse skala wordt getraind.

Het gaat om een video van de training van een jonge hengst van NRW Landgestüt Warendorf, waarbij Landstallmeisterin Kristina Ankerhold toekijkt. Zelf zegt het Landgestüt tegen Züchterforum het volgende over de video die voor verhitte discussies op internet heeft gezorgd: “Tussen het Landgestüt Warendorf en de FN heeft een constructief gesprek plaatsgevonden. De staatsstoeterij en de paardensportbond gaan ook in de toekomst een gemeenschappelijke weg.”

Kaspareit: ‘Op het randje’

Thies Kaspareit, opleidingschef bij de FN, meldt aan Züchterforum: “Dat wat op de video te zien is, is op het randje. We hebben uitgebreid gesproken met mevrouw Ankerhold om er voor te zorgen dat dit soort scenes in de toekomst niet meer voorkomen.”

Ook het Ministerie van Landbouw in Nordrhein-Westfalen, onder wiens verantwoording de staatsstoeterij, is met de affaire bezig.

Het rommelt in Warendorf

Züchterforum meldt bovendien dat het rommelt in Warendorf: de werknemers op de staatstoeterij kunnen zich niet vinden in de werkwijze van Landstallmeisterin Ankerhold. Volgens Züchterforum is deze video slechts het topje van de ijsberg.

